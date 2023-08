Κόσμος

Βρετανία: Πατριός κακοποίησε μέχρι θανάτου μωρό 10 μηνών

Φρίκη προκάλεσαν όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο. Ποια ποινή επιβλήθηκε στον πατριό. Γιατί φυλακίστηκε και η μητέρα του άτυχου παιδιού.

Μια υπόθεση φρίκης, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη στην Αγγλία, έφτασε στο τέλος της με ποινές καταδίκης.

Ο 39χρονος πατριός Κρεγκ Κράουτς καταδικάστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για το αποτρόπαιο έγκλημα στο Ντερμπισάιρ, τον Δεκέμβριο του 2020.

Η 33χρονη μητέρα του αγοριού, Γκέμα Μπάρτον, κρίθηκε ένοχη καθώς επέτρεψε την πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του παιδιού της.

Ο Κράουτς καταδικάστηκε σε φυλάκιση τουλάχιστον 28 ετών, ενώ στην Μπάρτον επιβλήθηκε ποινή δέκα ετών.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ο πατριός δεν έδειξε καμία μεταμέλεια για την αποτρόπαια ενέργειά του.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, έγινε γνωστό ότι ο Κράουτς ήταν αυταρχικός και επιθετικός προς το αγοράκι που βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του.

Ο πατριός κάλεσε δύο ώρες μετά τον θανάτό του για βοήθεια, λέγοντάς ότι το βρέφος... ζει.

Tο αγοράκι κατέληξε από περιτονίτιδα που προκλήθηκε από διάτρηση εντέρου λόγω των πολύ ισχυρών βλαβών που είχε υποστεί στην κοιλιακή χώρα.

