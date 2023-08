UEFA - ΠΑΟΚ: Πρόστιμο και απειλή για την Θύρα 4

Αθλητικά

Βαρύ πρόστιμο επιβλήθηκε από την Ομοσπονδία στον ΠΑΟΚ, ενώ προειδοποίησε για τιμωρία της Θύρας 4.

Με βαρύ πρόστιμο, ύψους 60.000 ευρώ, τιμώρησε η UEFA τον ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, για τον Β’ προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League.

Η ποινή αφορά ρίψη αντικειμένων, χρήση λέιζερ, πυροτεχνήματα και υβριστικά πανό τα οποία ανήρτησαν οπαδοί του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 27/7, στο 0-0 κόντρα στους Ισραηλινούς.

Πέραν του προστίμου των 60.000 ευρώ, προβλέπεται και τιμωρία της Θύρας 4 με κλείσιμο ενός αγώνα, ωστόσο η ποινή έχει διετή ανασταλτικό χαρακτήρα.

Αυτό σημαίνει πως στην επικείμενη αναμέτρηση με τη Χάιντουκ Σπλιτ, για τον Γ’ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, οι φίλοι του ΠΑΟΚ καλούνται να είναι κάτι παραπάνω από προσεκτικοί καθώς ελλοχεύει κίνδυνος μερικού κλεισίματος του γηπέδου.

