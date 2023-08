Παράξενα

Ουκρανία: Γραμματόσημο με το Κρεμλίνο στον... τρίφτη (εικόνες)

Με την σειρά γραμματοσήμων με το όναμα "Οι εξολοθρευτές του κακού", το Κίεβο στέλνει παράλληλα και μήνυμα για τα F-16.

Τα ουκρανικά ταχυδρομεία προχώρησαν στην κυκλοφορία μίας εντυπωσιακής σειράς γραμματοσήμων, στα οποία απεικονίζεται ένας τρίφτης, ο οποίος… κομματιάζει τον διάσημο κόκκινο πύργο του Κρεμλίνου στη Μόσχα, «σύμβολο του καταπιεστικού καθεστώτος του κακού, με τη μείωση αυτού σε κομμάτια, χάρη τη δύναμη ενός τρίφτη μαχητικών αεροπλάνων», σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Οι εγκοπές του τρίφτη είναι σε σχήμα F–16, συμβολίζοντας το αίτημα του Κιέβου για αποστολή μαχητικών αεροσκαφών από τους σύμμαχους, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η επίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Ο διάσημος κόκκινος πύργος του Κρεμλίνου εμφανίζεται σε μικρές λωρίδες, μέσα σε ένα πιάτο. Η σειρά, που πωλείται σε φάκελο και καρτ ποστάλ, έχει λάβει το όνομα: «Οι εξολοθρευτές του κακού».

«Το σχέδιο είναι υπέροχο, αλλά θα ήταν καλύτερα να πετάμε αεροπλάνα F–16 αντί για γραμματόσημα. Υπήρχε, επίσης, το (πολεμικό πλοίο “Moskva”) σε γραμματόσημο που κυκλοφόρησε και ύστερα, αυτό βυθίσθηκε. Το ίδιο θα ήθελα να συμβεί (στο Κρεμλίνο). Χρειαζόμαστε μαχητικά αεροσκάφη. Οι ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται F–16», ανέφερε ο Βολοντίμιρ, ένας πρώην στρατιώτης που μετέβη σε κατάστημα ώστε να αγοράσει αυτά τα νέα γραμματόσημα στο κεντρικό ταχυδρομείο του Κιέβου, στη διάσημη πλατεία Μαϊντάν.

Τα ουκρανικά ταχυδρομεία εκδίδουν τακτικά γραμματόσημα –τα οποία γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή– για σημαντικές στιγμές του πολέμου, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Στην πρώτη επέτειο της εισβολής, ένα γραμματόσημο αναπαρήγαγε μία τοιχογραφία του Βρετανού καλλιτέχνη, Banksy, στο οποίο ένα αγόρι νικά έναν ενήλικο άνδρα στο τζούντο, σε μία αλληγορία της Ουκρανίας να επικρατεί της Ρωσίας.

