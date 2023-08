Κοινωνία

Φωτιές - Καμένες εκτάσεις: Ο απολογισμός του Ιουλίου (χάρτης)

Εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων γης παραδόθηκαν στην πύρινη λαίλαπα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Τον Ιούλιο του 2023 κάηκαν συνολικά εκτάσεις της τάξης των 507.910 στρεμμάτων, σύμφωνα με καταγραφή της επιχειρησιακής μονάδας Beyond, του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει σημαντικά μεγαλύτερη καταστροφή από κάθε αντίστοιχη περίοδο τα τελευταία 13 χρόνια. Οι καμένες εκτάσεις του Ιουλίου 2023 είναι τριπλάσιες από τον ίδιο μήνα του 2022 και τετραπλάσιες από την ίδια περίοδο του 2021.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι περισσότερες από τις πυρκαγιές ξέσπασαν σε περιοχές που είχαν υποστεί παρόμοια καταστροφή στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, στην Κέρκυρα, το 50% της καμένης έκτασης είχε ξαναπληγεί τα έτη 2000, 2005, 2007, 2011 και 2017.

Στον Κουβαρά Αττικής σημειώνονται πυρκαγιές σχεδόν κάθε χρόνο, εκ των οποίων οι μεγαλύτερες το 2007, 2009, 2016, 2017, 2020 και 2022. Περίπου το 43% της περιοχής που επλήγη από τη φετινή πυρκαγιά, είχε υποστεί τέτοια καταστροφή και στο παρελθόν, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την αναγέννηση του φυσικού τοπίου.

Από τα καμένα στρέμματα γης, το 32% ανήκει σε σκληρόφυλλη βλάστηση, το 28% σε μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις, το 9% ήταν ελαιώνες, το 9% κωνοφόρα δάση, το 7,5% φυσικοί βοσκότοποι και το 6% εκτάσεις με αραιή βλάστηση.

