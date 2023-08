Life

Τουρισμός - Γερμανοί: τα 21 ελληνικά νησιά που προτιμούν για διακοπές

Αρκετές "κεπλήξεις' βρίσκονται στην λίστα με τους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς στην Ελλάδα που επιλέγουν τουρίστες από την Γερμανία.

Τη στροφή των Γερμανών τουριστών σε νέους προορισμούς με αυθεντικές εμπειρίες αποτυπώνει ο πρόσφατος κατάλογος του γερμανικού περιοδικού AD με ελληνικά νησιά που χαρίζουν μοναδικές στιγμές.

«Με περισσότερα από 200 κατοικημένα νησιά σε Αιγαίο και Ιόνιο οι επιλογές αφθονούν» αναφέρει το άρθρο του κορυφαίου διεθνούς μέσου για την αρχιτεκτονική και την ποιότητα ζωής που στη συνέχεια ξεχωρίζει τα 21 πολυτιμότερα «διαμάντια» για εφέτος το καλοκαίρι μετά από εκτενή έρευνα.

Η Σύρος για πολιτιστικές επισκέψεις, η Νάξος για δραστηριότητες και απέραντες αμμώδεις παραλίες και η Κεφαλονιά για ξεκούραστες οικογενειακές διακοπές αποτελούν την κορυφαία τριάδα - «έκπληξη» της λίστας του AD για τους Γερμανούς που επιζητούν το διαφορετικό στις διακοπές τους.

Τις πρώτες δέκα θέσεις συμπληρώνουν η Σίφνος των καλοφαγάδων, η ΄Υδρα για καλλιτεχνικές αποδράσεις, η Μήλος για φωτογραφικές περιηγήσεις, η Σέριφος με τη μαγευτική φύση, η Ζάκυνθος για παραθερισμό με παιδιά, οι Παξοί για στιγμές απομόνωσης και η Λευκάδα για τους λάτρεις της ιστιοσανίδας.

Ακολουθούν η Ιθάκη για τα ερωτευμένα ζευγάρια, η αυθεντική Φολέγανδρος, η Τήνος των παραδόσεων, η Πάτμος με τη μυστηριακή της ατμόσφαιρα, η Σύμη για τα γραφικά λιμανάκια, η Αστυπάλαια για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, η Αμοργός με τις αποχρώσεις του μπλε, η Σκιάθος για «dolce vita», η γαλήνια Αίγινα, η Άνδρος των περιπατητών και η χαλαρωτικη Αντίπαρος.

Εκπρόσωποι προορισμών που εντάσσονται στον κατάλογο αναφέρουν στο ΑΠΕ σχετικά με τη δυναμική του φετινού καλοκαιριού:

«Η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες αποτελούν κορυφαία επιλογή για τους ταξιδιώτες και αυτό το καλοκαίρι. Ήδη η Νάξος έχει "σπάσει" φέτος ρεκόρ δεκαετίας, σχετικά με τις ακτοπλοϊκές αφίξεις του Ιουνίου και έπεται συνέχεια. Οι πληρότητες για τον Αύγουστο σε όλα τα νησιά μας θα φτάσουν σχεδόν στο απόλυτο με τις προβλέψεις για τον Σεπτέμβριο να είναι πολύ ενθαρρυντικές», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

«Η Αστυπάλαια εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο πρότυπο προορισμό βιωσιμότητας και αυθεντικότητας. Σε συνεργασία με τη Volkswagen και την Ελληνική κυβέρνηση το πρωτοποριακό πρόγραμμα "Αστυπάλαια: Πράσινο και Βιώσιμο Νησί" διαρκώς εμπλουτίζεται, με αποτέλεσμα ο προορισμός να κερδίζει σε δημοσιότητα στη Γερμανία αλλά και σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα ο Δήμος στοχεύει και σε νέες αγορές όπως η Αυστραλία, η Ισπανία και η Αμερική, γεγονός που φαίνεται και από την διευρυμένη επισκεψιμότητα του προορισμού. Ο Αύγουστος θα είναι ένας μήνας που η πληρότητα σε πολλά διαστήματα θα κυμανθεί μεταξύ 98% και 99% και ο Σεπτέμβριος παρουσιάζει πολύ ευοίωνες προοπτικές», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομηνέας.

«Η Πάτμος διεκδικεί μια θέση στην καρδιά των επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πληρότητα μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ξεπεράσει το 90%, ενώ και ο Σεπτέμβριος δείχνει πως η σεζόν θα διευρυνθεί. Παράλληλα με τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και τις άρτιες τουριστικές υπηρεσίες, είναι σε εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια μας για νέα έργα υποδομής σε πολλά επίπεδα που θα βελτιώσουν αισθητά το τουριστικό "προϊόν" τα επόμενα χρόνια. Η δημιουργία νέου μόλου πρόσδεσης για κρουαζιέρες, η ηλεκτροκίνηση, η αναβάθμιση και συντήρηση της Χώρας και μνημείου της Unesco και η τεχνολογία αιχμής στα δίκτυα ύδρευσης για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων θα συμβάλλουν σημαντικά στην εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα» επισήμανε ο Δήμαρχος Πάτμου, Λευτέρης Πέντες.

