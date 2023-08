Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Φωτιά σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Κλιμακοφόρο όχημα έσπευσε έξω απο το κτήριο, μαζί με τα υδροφόρα.

-

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στις 09:40 του Σαββάτου στο Πυροσβεστικό Σώμα για φωτιά σε διαμέρισμα, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στον έβδομο όροφο κτηρίου, επί της οδού Αριστοτέλους.

Στην περιοχή έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 υδροφόρα οχήματα.

Παράλληλα, δόθηκε έντολή και έφθασε μέσα σε λίγα λεπτά και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, παρότι δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών - Στοιχήματα: Το φαβορί για τον τίτλο

Scope Ratings: Η αναβάθμιση, η επενδυτική βαθμίδα και η ελληνική οικονομία

Φωτιές - Καμένες εκτάσεις: Ο απολογισμός του Ιουλίου (χάρτης)