Επενδυτική βαθμίδα - Χατζηδάκης: οι 3 λόγοι που έφεραν την αναβάθμιση

Τι αναφέρει ο Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις πολιτικές που οδήγησαν, όπως αναφέρει, στην αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Scope.

«Μείωση χρέους, διαρθρωτικές αλλαγές, και ευρωπαϊκή υποστήριξη οδήγησαν στην επενδυτική βαθμίδα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή τη χθεσινή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο, «ο γερμανικός οίκος Scope Ratings ανακοίνωσε χθες την αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα BBB- με σταθερή προοπτική, από ΒΒ+ με θετική προοπτική προηγουμένως».

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα μέσα στην εβδομάδα (προηγήθηκε τη Δευτέρα ο Ιαπωνικός οίκος R&I), εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τις προβλέψεις για αναβάθμιση έως το τέλος του έτους και από τους αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκους αξιολόγησης.

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Scope Ratings, οι τρεις αιτίες που οδήγησαν στην επενδυτική βαθμίδα είναι:

1. Η συνεχιζόμενη στήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.) που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του χρέους και συμβάλει στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. «Εφόσον η Ελλάδα συνεχίσει να εφαρμόζει δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Scope θεωρεί ότι το Ευρωσύστημα είναι πιθανό να στηρίξει την Ελλάδα στο μέλλον σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων στις αγορές. Η πολιτική σταθερότητα που εξασφαλίστηκε μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ενισχύει την ικανότητα της κυβέρνησης για περαιτέρω υιοθέτηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων», τονίζεται στην έκθεση.

2. Η σταθερή πορεία μείωσης του δημοσίου χρέους το οποίο προβλέπεται να υποχωρήσει στο 160,7 % του ΑΕΠ στο τέλος του 2023, (οπότε θα είναι μειωμένο κατά 46 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020) και στο 141.6% το 2028, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2012.

3. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που οδήγησαν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα, αύξηση των επενδύσεων με έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την κατάρτιση κ.ά.

Από τη πλευρά του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας επισημαίνεται ότι η αναβάθμιση είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα 4 χρόνια και οδήγησε, παρά τις διεθνείς κρίσεις, στη μείωση του χρέους, στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών αλλά και στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που διατίθενται από την ΕΕ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, απόφαση της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει χωρίς παρεκκλίσεις και ταλαντεύσεις την ίδια πολιτική δημοσιονομικής σοβαρότητας και ευθύνης η οποία είναι και η μόνη σταθερή βάση για την ανάπτυξη και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Όπως άλλωστε έχει επισημάνει κατ' επανάληψη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, «απόφασή μας είναι να δίνουμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που δεν έχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να γίνουμε πρόσκαιρα ευχάριστοι, θέλουμε να είμαστε μεσομακροπρόθεσμα χρήσιμοι για την οικονομία και την πατρίδα μας».

Όσοι αμφισβητούν την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης στην Ελλάδα, καλό είναι να δουν τις αξιολογήσεις δύο διεθνών οίκων αξιολόγησης που αυτή την εβδομάδα έδωσαν στη χώρα μας την λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα, του ιαπωνικού R&I και του γερμανικού Scope Ratings.



Και τι σημαίνει… pic.twitter.com/k9cZ2htTE8 — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) August 5, 2023

