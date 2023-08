Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ισπανία πέρασε πρώτη στις “8” (εικόνες)

Η Ισπανία γίνεται η πρώτη ομάδα που περνάει στα προημιτελικά του Μουντιάλ Γυναικών, που προβάλλεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Αποδίδοντας κατά διαστήματα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα γυναικών της Ισπανίας, προκρίθηκε στις «8» του Μουντιάλ Γυναικών 2023, που διεξάγεται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, καθώς συνέτριψε με 5-1 την Ελβετία.

Δύο τέρματα για τις Ισπανίδες, πέτυχε η Μπομάτι (5`, 36`) και από ένα, οι Φερέρ (17`), Κοντίνα (45`) και Ερμόσο (70`), ενώ το «γκολ της τιμής» για τις Ελβετίδες, σημείωσε η... Κοντίνα με αυτογκόλ στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στην επόμενη φάση, η Ισπανία θ' αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα Ολλανδία-Νότια Αφρική.

