ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τους μάρτυρες για τα απόρρητα έγγραφα

Τι φοβούνται οι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση κατηγορίας του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ για συνωμοσία, μετά από ανάρτηση του στα social media.

Αμερικανοί εισαγγελείς επισήμαναν αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ μια απειλητική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστήριξαν πως ο πρώην πρόεδρος μπορεί να εκφοβίσει μάρτυρες, αποκαλύπτοντας, ως μη όφειλε, διαβαθμισμένα στοιχεία τους που έχει λάβει από την κυβέρνηση.

Στον ιστότοπό του Truth Social, ο Τραμπ έγραψε χθες, Παρασκευή, το βράδυ, «ΑΝ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΤΕ, ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΩ!». Την προηγουμένη είχε δηλώσει αθώος κατηγοριών ότι ενορχήστρωσε μια συνωμοσία για να προσπαθήσει να ανατρέψει την εκλογική ήττα του, το 2020, από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Στην προσφυγή του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα Τζακ Σμιθ ανέφερε πως η καταχώριση του Τραμπ δημιουργεί ανησυχίες ότι ο πρώην πρόεδρος μπορεί να αποκαλύψει δημόσια απόρρητο υλικό, όπως πρακτικά του σώματος των ενόρκων, που έχει λάβει από τους εισαγγελείς.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι εισαγγελείς απαιτείται να δίνουν στους κατηγορουμένους τα στοιχεία σε βάρος τους ώστε αυτοί οι τελευταίοι να μπορούν να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

«Θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο στους μάρτυρες ή να επηρεάσει αρνητικά την απονομή δικαιοσύνης σ' αυτή την υπόθεση», γράφουν οι εισαγγελείς επισημαίνοντας το παρελθόν του Τραμπ που περιλαμβάνει επιθέσεις σε δικαστές, δικηγόρους και μάρτυρες σε άλλες υποθέσεις εναντίον του.

Προχθές, Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι δεν θα εκφοβίσει μάρτυρες ούτε θα επικοινωνήσει μαζί τους χωρίς την παρουσία νομικού συμβούλου.

Οι εισαγγελείς ζητούν στην προσφυγή τους από τη δικαστή Τάνια Τσάτκαν να εκδώσει διαταγή η οποία να απαγορεύει στον Τραμπ και στους δικηγόρους του να κοινοποιήσουν σε μη εγκεκριμένα πρόσωπα, υλικό που τους έχει δοθεί από την εισαγγελία.

Οι εισαγγελείς τόνισαν πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να περιοριστεί η δημόσια κοινοποίηση του υλικού αυτού, με δεδομένες τις δηλώσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

