Κακοκαιρία “Petar”: To 112 έστειλε μήνυμα για επικίνδυνα φαινόμενα

Επί ποδός παραμένει η Πολιτική Προστασία λόγω του κύματος κακοκαιρίας που ενσκήπτει στην χώρα.

Ενεργοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου το 112, με αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου αναμένεται να "περάσει" η κακοκαιρία "Petar", που έχει θέσει σε γενική επιφυλακή την Πολιτική Προστασία.

To μήνυμα του 112 εστάλη μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε όσους βρίσκονται σε νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία.

Προβληματισμός επικρατεί για μια σειρά εκδηλώσεων και φεστιβάλ που έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο, όπως αυτό στο Νεστόριο, όπου αναμένονται 20.000 άνθρωποι. Οι τελικές αποφάσεις των Αρχών για το ενδεχόμενο ματαίωσης εκδηλώσεων αναμένονται αφού βγει στις 12:00 του Σαββάτου το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ με την πρόγνωση των φαινομένων των επόμενων ωρών.

Την Παρασκευή έγινε έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια, εν όψει του καιρικού συστήματος με την ονομασία "Petar" που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το μεσημέρι του Σαββάτου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στόχος της σύσκεψης ήταν ο βέλτιστος συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε ύψιστη εγρήγορση και τόνισε προς όλους τους συμμετέχοντες, την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα όποια προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας των επερχόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ο κ. Κικίλιας ζήτησε να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από τα φαινόμενα και στις οποίες έχουν προγραμματιστεί υπαίθριες εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καιρικό σύστημα με την ονομασία "PETAR", όπως ονομάστηκε από τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ιταλίας, κινούμενο ανατολικά, προβλέπεται να προκαλέσει πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 05-08-2023 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 06-08-2023, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται να επηρεαστούν, το βόρειο Ιόνιο (κυρίως η περιοχή Κέρκυρας - Παξών), η Ήπειρος, βαθμιαία η δυτική Μακεδονία και η δυτική Στερεά, και από αργά το απόγευμα η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία και η κεντρική Μακεδονία.

