Παράξενα

Το αυτόγραφο του Μέσι τον άφησε... άνεργο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο υπάλληλος που απολύθηκε επειδή ζήτησε αυτόγραφο από τον Λιονέλ Μέσι. Γιατί τον έδιωξαν από την δουλειά του και γιατί, όπως είπε, δεν μετανιώνει για ότι έκανε.

-

Το... προνόμιο ότι ήταν υπάλληλος καθαριότητας σε ματς της Ιντερ Μαϊάμι, δεν του βγήκε σε καλό, καθώς απολύθηκε επειδή ζήτησε αυτόγραφο από τον Λιονέλ Μέσι.

Το περιστατικό συνέβη μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα (3-1) επί του Ορλάντο, όταν ο εν λόγω υπάλληλος, βρέθηκε σε «απόσταση αναπνοής» από τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του, ο άνεργος πλέον υπάλληλος, δεν δείχνει μετανιωμένος για την ενέργεια του:

«Επρεπε να καθαρίσω τις τουαλέτες στην περιοχή όπου σταθμεύουν τα λεωφορεία. Ευτυχώς ήμουν έξω όταν έφθασε το λεωφορείο και βγήκαν όλοι οι παίκτες. Ο τελευταίος ήταν ο Μέσι. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να φωνάξω «έ, παγκόσμιε πρωταθλητή!» και αμέσως γύρισε να κοιτάξει. Σήκωσα την φανέλα της φόρμας, είχα τη φανέλα της Αργεντινής και έναν μαρκαδόρο. Μου έδωσε το αυτόγραφό του. Η ασφάλεια ήλθε αμέσως, με πήρε και με απέλυσε από την εργασία μου, αλλά άξιζε κάθε δευτερόλεπτο»...

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα της Ιντερ Μαϊάμι, δεν τήρησε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιό του, που αναφέρουν με σαφήνεια ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρούν επαγγελματική στάση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους

“Petar” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: που θα χτυπήσει το Σάββατο η κακοκαιρία