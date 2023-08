Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Η Κωνσταντινούπολη έγινε… Τέξας! (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου μιλούν, με αφορμή μια διπλή δολοφονία νερών, για την παράνομη οπλοκατοχή, που μετατρέπει την Τουρκία σε… “άγρια Δύση”

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με αναφορά στην έξαρση της βίας και δη της παράνομης οπλοκατοχής και χρήσης όπλων στην Τουρκία.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, για όσα μπορούμε να δούμε στο βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι τους, «Σε... Τέξας μετατράπηκε συνοικία της Κων/πολης.Η μισή Τουρκία οπλοφορεί! Το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας με την βάρβαρη δολοφονία δύο νεαρών σε κάβα στο Εσένγιουρτ της Κωνσταντινούπολης συγκλονίζει εδώ και μια βδομάδα όλη την Τουρκία. Αποκαλυπτικά στοιχεία για το πόσοι οπλοφορούν στην Τουρκία χωρίς άδεια και ποιοι έχουν δικαίωμα να οπλοφορούν. Τούρκοι δημοσιογράφοι μιλάνε για ... Τέξας!!»

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

