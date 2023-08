Καιρός

Κακοκαιρία “Petar”: ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Που και πότε θα “χτυπήσουν” τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την Κυριακή, στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη έως τις προμεσημβρινές ώρες προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως τους 36 και στα νησιά του Αιγαίου τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου

Στην Θεσσαλονίκη, έως τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία με γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές έως τις προμεσημβρινές ώρες παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως τις προμεσημβρινές ώρες και σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και τοπικά στον Κορινθιακό και τα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για την Δευτέρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη και την Ήπειρο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και τοπικά στα νότια και πρόσκαιρα στα δυτικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

