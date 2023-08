Πολιτισμός

Ερυθρός Σταυρός: συναυλία για την Κλιματική Κρίση (εικόνες)

Δείτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τη δωρεάν είσοδο στη συναυλία με τη Συμφωνική Αθηνών, 400 χορωδούς και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Συναυλία με θέμα το περιβάλλον και την κλιματική κρίση και με το σύνθημα «Όλοι μαζί στέλνουμε το μήνυμα για τη Μητέρα Γη!» διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Στη συναυλία, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων συμφωνική ορχήστρα και 400 χορωδοί. Η παράσταση θα είναι βασισμένη στο πρωτότυπο έργο «Μητέρα Γη Συγνώμη» του συνθέτη Πασχάλη Τόνιου, με μελοποιημένα ποιήματα μεγάλων ποιητών με θέμα τη Φύση και τη σχέση της με τον άνθρωπο.

Θα εκτελέσει η Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα υπό τη Διεύθυνση του Ελευθέριου Καλκάνη. Την παρουσίαση της παράστασης θα κάνει ο Αλέξης Κωστάλας, αφηγητής θα είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός, ενώ την σκηνοθεσία θα υπογράφει η Σοφία Σπυράτου. Θα συμμετάσχουν οι χορωδίες: Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, Γυναικεία Χορωδία "Νηρηίδες" Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Γυναικεία Χορωδία Ωδείου «Νικόλαος Μάντζαρος» – διδασκαλία και διεύθυνση Κατερίνα Βασιλικού, Γυναικεία Χορωδία «Πολύμνια» – διδασκαλία Σόνια Θεοδωρίδου, Παιδική Χορωδία Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης – διδασκαλία Λώρα Πετροπούλου και Ελεονώρα Ζαχαριά, Μεικτή Χορωδία Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος, Χορωδία Παλαιού Φαλήρου «Ανδρέας Λαζάρου» – διδασκαλία και διεύθυνση Λώρα Πετροπούλου, Μεικτή Χορωδία «Επτάχορδη Λύρα» Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, Παιδική και Νεανική χορωδία Δήμου Διονύσου – διδασκαλία και διεύθυνση Χρυσούλα Τσιμούρη, Χορωδία «Σύγχρονη Έκφραση» – διδασκαλία και διεύθυνση Θωμάς Λουζιώτης, Μεικτή Χορωδία Δήμου Αγίας Παρασκευής – διδασκαλία και διεύθυνση Χρήστος Κουτσονίκας και Παιδική Νεανική Χορωδία Ωδείου «Αθηνά» – διδασκαλία και διεύθυνση Δήμητρα Χανού. Θα ερμηνεύσουν επίσης οι σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και Βανέσα Καλκάνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο συνθέτης, μουσικός και ερμηνευτής Πασχάλης Τόνιος πρωτοεμφανίστηκε στο μουσικό χώρο ως εκτελεστής κι ερμηνευτής δίπλα σε μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, ενώ ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν εκείνος που τον παρότρυνε να ασχοληθεί και με τη σύνθεση. Στο ρεπερτόριο του ως ερμηνευτή, περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν της νεότερης έντεχνης παράδοσης του ελληνικού τραγουδιού καθώς έχει ερμηνεύσει και έχει συνεργαστεί με πολλούς από τους σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες (συνθέτες, ποιητές, ερμηνευτές) όπως Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Μαρκόπουλο, Σαββόπουλο, Σπανό, Πλέσσα κα, αλλά και Μπιθικώτση, Milva, Νταλάρα, Μπέλλου, Γαλάνη, Βιτάλη, Γλυκερία, Πρωτοψάλτη κ.ά. Μετρά στο ενεργητικό πάνω από 15 μουσικά έργα βασισμένα σε μεγάλους έλληνες και ξένους ποιητές.

Όπως αναφέρθηκε η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση της ηλεκτρονικής προκράτησης θέσης στις διευθύνσεις viva.gr ή more.com/music/pasxalis-tonios-mitera-gi-sygnomi/ .

