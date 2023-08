Αθλητικά

Πολωνία: Επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα με έναν νεκρό (βίντεο)

Άγρια επεισόδια σε ποδοσφαιρικό τουρνουά με φωτοβολίδες μπαστούνια του μπέιζμπολ και μαχαίρια.

Ενας νεκρός κι ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός των επεισοδίων που διαδραματίστηκαν σε τουρνουά ποδοσφαίρου στην Πολωνία.

Οπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές ένας 40χρονος έχασε την ζωή του. Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε μία φωτοβολίδα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των αστυνομικών δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Από τις αιματηρές συμπλοκές τραυματίστηκε σοβαρά ακόμα ένας άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τα πολωνικά σάιτ έχει ακρωτηριαστεί, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα sport.pl, ο άτυχος άντρας έχασε το ένα του πόδι.

Στις σύμπλοκες συμμετείχαν 100 άτομα και εκτός από φωτοβολίδες χρησιμοποιούσαν μπαστούνια του μπέιζμπολ και αιχμηρά αντικείμενα.

05.08.2023????Unia Tarnow & Wisla Krakow fans tournament attacked by Zaglebie Sosnowiec & BKS Stal Bielsko Biala in Radlow https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/55n4JDqgus

