Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Σηκώθηκαν ελικόπτερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί πάνω από τον καταυλισμό στο Σοφό. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

-

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί πάνω από τον καταυλισμό στο Σοφό. Ανησυχία εμπνέει το γεγονός ότι το σημείο είναι δύσβατο και την ίδια στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τέσσερες ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα, ενώ ρίψεις γίνονται από 11 εναέρια μέσα, τέσσερα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Παράλληλα, στη μάχη έχουν ριχθεί 30 Ρουμάνοι πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. .

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023

Νωρίτερα, στην ίδια περιοχή πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης στην περιοχή Λάκκα Κατσαρή.

Σύμφωνα με την ΠΥ, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο #Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 8 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους

“Petar” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: που θα χτυπήσει το Σάββατο η κακοκαιρία