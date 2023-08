Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στο Μοσχάτο - Έκλεισαν δρόμοι

Η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη κρεάτων. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο Μοσχάτο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε επαγγελματικό χώρο εμπορίας κρεάτων.

Σύμφωνα με την ΠΥ στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε τρεις παρακείμενους, κεντρικούς δρόμους.

Στην οδό Πύργου από την συμβολή της με την οδό Τζων Κέννεντυ έως την συμβολή της με την οδό Πειραιώς.

Στην οδό Πρέσπας από τη συμβολή της με την οδό Πύργου έως τη συμβολή της με την οδό Φλωρίνης.

Στην οδό Φλωρίνης από τη συμβολή της με την οδό Κονδύλη έως τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς.