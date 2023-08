Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μάχη με πολλές εστίες στο Σοφό (εικόνες)

Δύσκολη αναμένεται η νύχτα στον Ασπρόσπυργο. Η η φωτιά κινείται προς ένα λατομείο , αλλά υπάρχουν πολλές εστίες σε δύσβατα σημεία που δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου και γίνεται μάχη από τις δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της, γι' αυτό έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική. η φωτιά κινείται προς ένα λατομείο στην περιοχή, αλλά υπάρχουν πολλές εστίες σε δύσβατα σημεία και χαράδρες που δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για το λόγο αυτό μέχρι και αυτή την ώρα πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος 4 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα (το ένα συντονιστικό), ενώ στο έδαφος επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, εκ των οποίων οι 30 πυροσβέστες είναι Ρουμάνοι με 4 οχήματα.

Ενημέρωση για την #πυρκαγιά στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σχετικό δελτίο τύπου https://t.co/arZ4hROezu — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023

Εν τω μεταξύ υπό έλεγχο τέθηκε μια ακόμα πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί το απόγευμα σε χώρο με υλικά ανακύκλωσης, αλλά παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της.

