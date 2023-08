Κόσμος

ΗΠΑ - Κάι Σένατ: Για "υποκίνηση ταραχών" κατηγορείται ο influencer (βίντεο)

Χάος επικράτησε στο Μανχάταν, όταν influencer ανακοίνωσε ότι σκόπευε να μοιράσει δωρεάν κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών.

Για υποκίνηση ταραχών κατηγορείται ο Αμερικανός influencer Κάι Σένατ, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να μοιράσει δωρεάν κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να συρρεύσουν το βράδυ της Παρασκευής σε ένα πάρκο της Νέας Υόρκης και να ακολουθήσουν βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Οι αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν 65 άτομα, εκ των οποίων οι 30 είναι ανήλικοι. Πολλοί αστυνομικοί και πολίτες τραυματίστηκαν στις ταραχές που σημειώθηκαν στο πάρκο της Γιούνιον Σκουέρ, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Τζέφρι Μάντρεϊ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν πυροτεχνήματα στους αστυνομικούς, σκαρφάλωσαν στη στέγη της εισόδου του μετρό και πήδηξαν πάνω σε αυτοκίνητο.

Ο Σένατ, που είναι περισσότερο γνωστός για τα βίντεο που ανεβάζει στο YouTube και τις εμφανίσεις του στον ιστότοπο βιντεοπαιχνιδιών Twitch, κατηγορείται επίσης για παράνομη συγκέντρωση, διευκρίνισε ο Μάντρεϊ.

Το πλήθος άρχισε να ηρεμεί μόνο όταν αστυνομικοί απομάκρυναν τον Σένατ από το πάρκο.

Σε ένα βίντεο που είχε ανεβάσει την Πέμπτη ο 21χρονος Σένατ υποσχόταν στους θαυμαστές του να τους χωρίσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες Playstation 5. Ο Σένατ έχει 6,5 εκατομμύρια «ακόλουθους» στο Twitch και 4 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube. Στα βραβεία Streamy Awards του 2022 αναδείχτηκε “Streamer of the Year”.

