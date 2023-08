Αθλητικά

Πόλο: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Κ17 στο Ευρωπαϊκό

Άλλη μία μεγάλη στιγμή, άλλο ένα μετάλλιο για την ελληνική υδατοσφαίριση!

Άλλη μία μεγάλη στιγμή, άλλο ένα μετάλλιο για την ελληνική υδατοσφαίριση! Η Εθνική ομάδα Νεανίδων Κ17, νίκησε 7-6 την Ιταλία στον «μικρό» τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μανίσα της Τουρκίας.

Μετά από ένα πολύ «κλειστό» παιχνίδι (3-3 στο ημίχρονο), η Δέσποινα Δρακωτού «ξεκόλλησε» την Εθνική Ομάδα έπειτα από 10 λεπτά χωρίς τέρμα (αλλά με εξαιρετική κάτω απ’ την εστία της στο ίδιο διάστημα την Ευτυχία Κωνσταντινοπούλου), ενώ η Θεοφανία Γαλανοπούλου στα 3:24 απ’ τη λήξη της τρίτης περιόδου έδωσε αέρα δυο τερμάτων στην ομάδα μας, κάνοντας το 5-3.

Η Ιταλία μέσα σε 30 δευτερόλεπτα βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει 5-5 με δυο τέρματα της Ελεονόρα Μπιάνκο (το δεύτερο με πέναλτι), οδηγώντας τον αγώνα σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Η Δέσποινα Δρακωτού με το δεύτερο τέρμα της έδωσε προβάδισμα 6-5 στην Ελλάδα, 5:56 από τη λήξη. Η ελληνική άμυνα έκλεισε κάθε δίοδο στις Ιταλίδες και η Ευσταθία-Νεφέλη Κοβάτσεβιτς 3:09 από τη λήξη έδωσε και πάλι αέρα δυο τερμάτων, 7-5, δίνοντας προβάδισμα νίκης στη «γαλανόλευκη» ομάδα.

Η Ιταλία βρήκε γκολ ξανά από πέναλτι (7-6 η Μπιάνκο, 2:44 από τη λήξη), αλλά η Εθνική Ομάδα κράτησε τη νίκη, και ανέβηκε στο βάθρο.

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 7-6

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-1, 2-2, 2-1

Διαιτητές: Βιρίγιεβιτς (Σερβία), Βαν Ντούινεν (Ολλανδία)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ (Ευτυχία Καραγιάννη): Κωνσταντοπούλου, Μαργαρίτη, Κοβάτσεβιτς 2, Φουράκη, Δρακωτού 2, Πιοβάν, Κανελλοπούλου, Μπέτα, Παπαδοπούλου 1, Γαλανοπούλου 1, Κύρκου, Καραμπέτσου 1, Τσιάρα.

ΙΤΑΛΙΑ: Σεζένα, Μπιάνκο 3, Κασάρα 1, Πασκουαλίν, Μοσέτι, Λομπάρντο, Ολίβα, Μπακέλε 1, Σγκρο, Γκράσο 1, Καπέλο, Πολιντόρι, Ποζάνι.

