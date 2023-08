Κοινωνία

Κακοκαιρία “Petar”: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα 112 (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα. Πού εντοπίζονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Σάρωσε το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία «Petar», με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρισμούς ανέμους και τη βροχή και με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα.

Ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ εστάλη και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του Ιονίου, της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας, προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Εγκλωβίστηκαν τουρίστες σε παραλία της Κέρκυρας

Εξαιτίας της ξαφνικής και έντονης βροχόπτωσης εγκλωβίστηκαν στην παραλία Πόρτο Τιμόνι της Κέρκυρας δέκα τουρίστες. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σκάφος του λιμενικού και ιδιώτες προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν. Και αυτό διότι η ανάβασή τους λόγω των έντονων φαινομένων ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ετσι λοιπόν οι τουρίστες απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Ακόμη εξαιτίας της κακοκαιρίας υπήρξε διακοπή ρεύματος στην Κασσιόπη όπου εκδηλώθηκε και χαλαζόπτωση.

Προβλήματα στην Κεφαλονιά

Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κεφαλονιά σήμερα το απόγευμα. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του Μύρτου την ώρα που αυτοκίνητα βρίσκονταν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα.

Η κακοκαιρία μάλιστα ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε τη συσώρευση λάσπης και φερτών υλικών στον δρόμο, κλείνοντας προσωρινά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε στο δρόμο Αργοστόλιου - Φισκάρδου, λίγο μετά τον Αγκώνα, καθώς η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε τη συσσώρευση λάσπης και φερτών υλικών.

Από την κακοκαιρία δεν προκλήθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Ανακοίνωση για την κατάσταση που βρίσκεται στο οδικό δίκτυο του νησιού εξέδωσε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς:

«Ενημερώνουμε τους χρήστες των επαρχιακών οδών Διβαράτα - Αγ. Ευφημία και Αργοστόλι - Φισκάρδο στα τμήματα των οποίων είχαν παρουσιαστεί προβλήματα από την κακοκαιρία Petar ότι έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία, πλην της επαρχιακής οδού Φάλαρη - Μακρυώτικα η οποία για την ασφάλεια των χρηστών θα παραμείνει κλειστή. Παρακαλούμε ωστόσο οι χρήστες των επαρχιακών οδών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγηση μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους».

Παράλληλα, στα Σύβοτα επικράτησε αναστάτωση επειδή άρχισε έντονη βροχόπτωση και ενισχύθηκε ο άνεμος. Φοβήθηκαν μην έρθει μπουρίνι, και οι καταστηματάρχες άρχισαν να μαζεύουν ομπρέλες και ό,τι άλλο μπορούσαν.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Κυριακή στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις προμεσημβρινές ώρες παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως τους 36 και στα νησιά του Αιγαίου τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη έως τις πρώτες πρωινές ώρες προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

