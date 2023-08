Κόσμος

Αυστραλία - Φωτιά: Νεκρά πέντε παιδιά και ο πατέρας τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στην Αυστραλία, όπου βρήκαν φρικτό θάνατο πέντε αγόρια και ο πατέρας τους. Κατέρρευσε το σπί τιυς, από την φωτιά. Σε κατάσταση σοκ είναι η μητέρα και σύζυγος των θυμάτων.

-

Πέντε αγόρια και ο πατέρας τους έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε κατοικία στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η σύζυγος του άνδρα και μητέρα των αγοριών ξέφυγε σώα από την ιδιοκτησία στο Ράσελ Άιλαντ, μια μικρή κοινότητα περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπρίσμπεϊν, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ματ Κέλι.

«Αυτή τη στιγμή είναι συναισθηματικά τρομερά συγκλονισμένη», είπε ο Κέλι στους δημοσιογράφους στη γειτονική πόλη Ρέντλαντ Μπέι, προσθέτοντας πως «η γυναίκα έχασε ολόκληρη την οικογένειά της».

«Είναι αληθινά τραγικό. Αυτά είναι αγόρια που θα μπορούσαν να γίνουν άνδρες στο μέλλον και ένας άνδρας έχασε κι αυτός τη ζωή του», δήλωσε.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κουίνσλαντ ανακοίνωσε πως η κατοικία κατέρρευσε εξαιτίας της φωτιάς ενώ έχουν υποστεί ζημιές μερικές γειτονικές κατοικίες.

Διασώστες προσέφεραν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες σε εννέα τραυματίες ενώ τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Κουίνσλαντ. Τουλάχιστον 20 πυροσβέστες έσπευσαν για να κατασβέσουν την πυρκαγιά, μετέδωσε το αυσταλιανό δίκτυο ABC.

Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιά, ενώ δεν υπάρχουν υποψίες για εμπρησμό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Petar”: ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Missing Alert: Αγνοούμενη βρέθηκε σε νοσοκομείο

Προϋπολογισμός 2024: Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα