Μουντιάλ Γυναικών: Ολλανδία - Ισπανία το πρώτο ζευγάρι στις “8”

Την πρόκριση της στις "8" πέτυχε η Ολλανδία, μετά από την νίκη της, στον πρώτο αγώνα της Κυριακής για το Μουντιάλ Γυναικών, που προβάλλεται απο ΑΝΤ1 και ANT1+

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ολλανδίας, πρωταθλήτρια κόσμου το 2019, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2023, που διεξάγεται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.

Οι «οράνιε» νίκησαν στην «φάση των 16» την Νότια Αφρική με 2-0 και θα διεκδικήσουν ένα «εισιτήριο» για τον ημιτελικό της κορυφαίας διοργάνωσης, με αντίπαλο την Ισπανία.

Τα τέρματα των Ευρωπαίων, σημείωσαν στο ένατο λεπτό η Ρόορντ και η Μπερενστάϊν στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.

