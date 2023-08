Κοινωνία

Φωτιά - Άγιος Στέφανος: εμπρηστής συνελήφθη επ' αυτοφώρω

Που και πως εντοπίστηκε ο δράστης, που μετέφερε και εύφλεκτο υγρό. Τι δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Εμπρηστής που κουβαλούσε μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη, συνελήφθη στον Άγιο Στέφανο την νύχτα του Σαββάτου (05/08), όπως αποκάλυψε, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Κυριακής, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας

Γύρω στις 01:30 τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον υπερήλικα εμπρηστή ενώ είχε βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στον Άγιο Στέφανο.

Ο 87χρονος είχε μαζί του και ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Τον εμπρηστή αντιλήφθηκε ένας 39χρονος κάτοικοις της περιοχής, ο οποίος έσπευσε να ενημερώσει τις Αρχές, που κινήθηκαν ταχύτατα και συνέλαβαν τον εμπρηστή, ενώ παράλληλα έσβησαν την φωτιά πριν πάρει διαστάσεις.

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά το ανθρώπινο χέρι παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο», είπε ο Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας πως αυτό ισχύει και για «τις 1.670 πυρκαγιές που είχαμε μέσα στον Ιούλιο».

