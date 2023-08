Κοινωνία

“Petar”: Προβλήματα και ζημιές από την κακοκαιρία - Δείτε live την πορεία της (εικόνες)

Τι προκάλεσε στο πέρασμα της η κακοκαιρία. Ποιες περιοχές αναμένεται να "χτυπήσει" σήμερα.

Ισχυροί άνεμοι και δυνατές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν χθες σε πολλές περιοχές της χώρας, ευτυχώς χωρίς θύματα ούτε τραυματισμούς και εγκλωβισμούς, ενώ επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας:

Σάρωσε το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία «Petar», το Σάββατο, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρισμούς ανέμους και τη βροχή και με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα.

Very rare sight of rain during august in Katelios as thunderstorms start on the Greek island of Kefalonia #katelios #kefalonia #greekislands #greece pic.twitter.com/A3nAfRXPGP — Tony Van Der MacSoprano ?????????????????? (@TMacsoprano) August 5, 2023

Ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ εστάλη και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του Ιονίου, της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας, προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Εξαιτίας της ξαφνικής και έντονης βροχόπτωσης εγκλωβίστηκαν στην παραλία Πόρτο Τιμόνι της Κέρκυρας δέκα τουρίστες. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σκάφος του λιμενικού και ιδιώτες προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν. Και αυτό διότι η ανάβασή τους λόγω των έντονων φαινομένων ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ετσι λοιπόν οι τουρίστες απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Ακόμη εξαιτίας της κακοκαιρίας υπήρξε διακοπή ρεύματος στην Κασσιόπη όπου εκδηλώθηκε και χαλαζόπτωση.

Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κεφαλονιά. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του Μύρτου την ώρα που αυτοκίνητα βρίσκονταν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα.

Η κακοκαιρία μάλιστα ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε τη συσώρευση λάσπης και φερτών υλικών στον δρόμο, κλείνοντας προσωρινά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε στο δρόμο Αργοστόλιου - Φισκάρδου, λίγο μετά τον Αγκώνα, καθώς η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε τη συσσώρευση λάσπης και φερτών υλικών.

Άμεση ήταν χθες η επέμβαση της Λιμενικής Αρχής Σάμης Κεφαλονιάς, όταν ενημερώθηκε ότι θαλαμηγός σημαίας Γερμανίας βρισκόταν σε πιθανή δυσχερή θέση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα που είναι καλά στην υγεία τους ενώ στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε το εν λόγω σκάφος και το συνόδευσε στο λιμένα Αγίας Ευφημίας Κεφαλονιάς, όπου και προσέδεσε με ασφάλεια. Από την αρμόδια Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους της θαλαμηγού μέχρι και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, ενώ από το συμβάν δε παρατηρήθηκε κάποια θαλάσσια ρύπανση.

Στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας σημειώθηκε ρεκόρ ύψους βροχόπτωσης (45 χιλιοστά), τόσο αναφορικά με την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και με το ιστορικό της περιοχής. Το αποτέλεσμα ήταν ο αποκλεισμός αρκετών κεντρικών οδών της πόλης.

Σήμερα, περιοχές όπου εκτιμάται ότι η κακοκαιρία μπορεί και πάλι να κάνει την εμφάνισή της, είναι οι περιοχές κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει χρήση της κλήσης σε επιφυλακή μέσω του μηνύματος έκτακτης ανάγκης από τον αριθμό 112.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για την Κυριακή, πατώντας ΕΔΩ

Παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη και την πορεία της κακοκαιρίας.

