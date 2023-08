Πολιτική

Γεωργιάδης: Συλλογικές Συμβάσεις και τριετίες, μόνο αν η ανεργία πέσει από το 10%

Τι θα γίνει με τους οφειλέτες που συνταξιοδοτούνται, με τα προγράμματα «μετακόμισης σεζόν» για ανέργους και με τις αυξήσεις μισθών.

Με την επίτευξη της μείωσης του ετήσιου ρυθμού ανεργίας κάτω από το 10% θα μπορέσει να ανοίξει η συζήτηση για την εφαρμογή των τριετιών και των εθνικών συλλογικών συμβάσεων, δηλώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Απογευματινή της Κυριακής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η μείωση της ανεργίας θα βοηθήσει την οικονομία, τα ασφαλιστικά ταμεία, την κοινωνία, αλλά, πέφτοντας κάτω από το όριο του 10%, θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε για επαναφορά δικαιωμάτων που χάθηκαν μέσα στα μνημόνια».

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζει ότι μεγάλη πρόκληση είναι η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για την πάταξη της «μαύρης» και αδήλωτης εργασίας.

Ερωτηθείς για τη διάταξη του επικείμενου νομοσχεδίου που αφορά τους ασφαλισμένους που είναι στη φάση της συνταξιοδότησης, αλλά έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, ο υπουργός Εργασίας σημειώνει ότι θα αυξηθεί το όριο της οφειλής που έχει κάποιος ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, για να βγάλει σύνταξη, από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ, με παράλληλα περιουσιακά κριτήρια και άρση τραπεζικού απορρήτου.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης αναλύει τον σχεδιασμό του υπουργείου για την κινητικότητα των εργατών γης ανά την Ελλάδα, αλλά και για τις μετακλήσεις εργατικού δυναμικού μόνο εκεί που είναι αδύνατον να καλυφθούν οι εργασίες από την εγχώρια προσφορά εργασίας.

Ενδεικτικά, ο υπουργός Εργασίας επισημαίνει: «Θα κάνουμε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα επιδότησης των εξόδων μετακίνησης και διαμονής ανέργων από τη Δυτική Μακεδονία στην Κρήτη, μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, ώστε να δούμε, αν θα μπορούσαμε με κάποια κίνητρα να αυξήσουμε την απασχόληση σε αυτές τις δουλειές σε συμπατριώτες μας, ώστε ταυτόχρονα να μειώσουμε την ανεργία στην Ελλάδα».

Τέλος, σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα καταφέρει να πείσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς στα 1.500 ευρώ, ο κ. Γεωργιάδης απαντά: «Όσο έρχονται στην Ελλάδα ξένες επενδύσεις και όσο μεγεθύνεται η οικονομία, θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στην αγορά εργασίας για εξεύρεση νέων εργαζομένων. Όσο το έλλειμμα μισθωτής εργασίας μεγαλώνει τόσο θα αυξάνεται η αξία της μισθωτής εργασίας. Δεν χρειάζεται να δώσει κίνητρα η κυβέρνηση, χρειάζεται να φέρει περισσότερες επενδύσεις».







