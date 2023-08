Τοπικά Νέα

Εύβοια - Πνιγμός: “Μοιραίο” μπάνιο για λουόμενο

Σε τραγωδία κατέληξε το μπάνιο για έναν άνδρα. Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε.

Ένας ακόμη άνθρωπος που πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στην Εύβοια, έρχεται να προστεθεί στη, «μαύρη» λίστα του φετινού καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 70χρονο ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Πολιτικών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ηλικιωμένος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε.

Δύο κοπέλες έσπευσαν να βοηθήσουν τον άτυχο ηλικιωμένο, ήταν, όμως, ήδη αργά

Το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, ενώ αναμένεται να διενεργηθούν σχετικές εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

