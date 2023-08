Πολιτισμός

Πέθανε η Κατερίνα Ιωακείμ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Κατερίνας Ιωακείμ. Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγους της.

Έφυγε από την ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ιωακείμ "βυθίζοντας" στο πένθος την οικογένειά της και τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστό ο σύζυγός της και δημοσιογράφος Γιώργος Σκευοφύλακας.

“Σήμερα έφυγε το κορίτσι μου, το στήριγμά μου, η Κατερίνα μου. Τουλάχιστον εκεί θα βρεις τη Γεωργία, τον Βαγγελάκη και την Κατερινούλα. Καλό ταξίδι κορίτσι μου.

Ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση. Το τελευταίο αντίο θα το πούμε την Τρίτη 8 του μήνα στον Λογγό-Φθιώτιδας.(το χωριό της που λάτρεψε) στις 11:00 το πρωί”, έγραψε χαρακτηριστικά

Η συγκινητική ανάρτηση του συντρόφου της:

Η Κατερίνα Ιωακείμ υπηρέτησε για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική δημοσιογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Κατά το παρελθόν εργάστηκε στα κανάλια Novasports, στην ΕΡΤ σε περιοδικά όπως τα Downtown, OK!, Γυναίκα, ET Weekly, People, ενώ διετέλεσε διευθύντρια σύνταξης στο Queen.gr.

