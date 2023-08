Life

Φωτιά στον Έβρο: Viral η φωτογραφία του πυροσβέστη που κοιμάται στην καμένη γη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αυτή είναι η δική μου ξαπλώστρα». Η συγκλονιστική ανάρτηση πυροσβέστη.

-

"Γροθιά στο στομάχι" είναι η φωτογραφία που δημοσίευσε ένας πυροσβέστης και αποτυπώνει με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο τις συνθήκες που βιώνουν αυτή την περίοδο όσοι βρίσκονται στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο πυροσβέστης Μίλτος Δεληγιώργης, φαίνεται ο ίδιος να έχει κάνει «στρώμα» την μάνικα πυρόσβεσης και να έχει ξαπλώσει πάνω προκειμένου να ξεκουραστεί λίγο ύστερα από ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στην Ιτέα, στον Έβρο.

«Η δική μου ξαπλώστρα»

«Μετά από ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, άπλωσα την δική μου ξαπλώστρα. Εσύ όταν βρεις θέση στην άμμο έλα να σου δώσω και την δική μου πετσέτα, γιατί μάλλον δεν θα την χρειαστώ φέτος. 05/08/2023» έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Κατερίνα Ιωακείμ

Κυκλοφοριακό - Μετρό: Γραμμή 4 και επεκτάσεις αλλάζουν τα δεδομένα στην Αθήνα

Ξάνθη: Φωτιά στην Θαλασσιά