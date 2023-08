Μπορέλ: Η κλιματική αλλαγή αποτελεί απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πληγέντων, από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα έως τα θύματα των τυφώνων στις Φιλιππίνες, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Ζοζέπ Μπορέλ

Η κλιματική αλλαγή είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και αποτελεί απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνοντας ότι «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πληγέντων, από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα έως τα θύματα των τυφώνων στις Φιλιππίνες».

Συγκεκριμένα, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισημαίνει: «Αυτό το καλοκαίρι, οι φυσικές καταστροφές προκαλούν καταστροφές σε όλο τον κόσμο, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές και καταστρέφοντας σπίτια και μέσα διαβίωσης. Σε όλη τη Μεσόγειο, οι πυρκαγιές προκαλούν όλεθρο.

Η Σλοβενία και η Γεωργία έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η κλιματική αλλαγή είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και αποτελεί απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πληγέντων, από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα έως τα θύματα των τυφώνων στις Φιλιππίνες».

This summer, natural disasters are causing devastation around the world, endangering lives and destroying homes and livelihoods.



Across the Mediterranean, wildfires are wreaking havoc.#Slovenia and #Georgia have been heavily impacted by floods and landslides.



