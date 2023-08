Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή σύριγγας σε κατάστημα

Κακοποιοί ακινητοποίησαν υπαλλήλους καταστήματος με σύριγγα και άδειασαν το ταμείο.

Τον τρόμο έζησαν υπαλλήλοι σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη που έγινε στόχος ληστών το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες εισέβλαν στο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Λαγκαδά, και το λήστεψαν ακινητοποιώντας τους υπαλλήλους με την απειλή σύριγγας.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από το κατάστημα περίπου 200 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι δύο άνδρες αναζητούνται από την Αστυνομία.

Πηγή: thestival.gr

