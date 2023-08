Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Πέθανε ξαφνικά 24χρονη ενώ γιόρταζε τα γενέθλια της

Τα γενέθλια 24χρονης κατέληξαν σε τραγωδία. Σε κατάσταση σοκ οι φίλοι της. Το χρονικό.

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Ρόδο όταν 24χρονη γιόρταζε, σε ξενοδοχείο του νησιού, τα γενέθλιά της, κατέρρευσε και απεβίωσε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφοριες, η νεαρή γυναίκα μετέβη με την παρέα της σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Γενναδίου κι ενώ πρόσφατα είχε αποκτήσει το πτυχίο της.

Η 24χρονη, σε κάποια στιγμή που διασκέδαζε, επειδή γνωρίζε πιάνο, σηκώθηκε να παίξει αλλά τότε ένιωσε δυσφορία και κατέρρευσε. Αμέσως φίλοι και το προσωπικό του ξενοδοχείου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και το αγροτικό ιατρείο του Γενναδίου.

Στο σημείο έφτασε γιατρός που ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνησης (ΚΑΡΠΑ). Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ Ρόδου που έδωσε εντολή να μεταβεί ασθενοφόρο στην περιοχή για τη μεταφορά της νεαρής.

Παρά τις προσπάθειες και των διασωστών του ΕΚΑΒ, δυστυχώς η κοπέλα κατέληξε λίγο αργότερα βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένειά της, τους φιλους της και ολοκληρο το νησι της Ροδου.

Τα ακριβή αίτια για τον αιφνίδιο θάνατο της κοπέλας αναμένεται να προσδιοριστούν μετά απο σχετική διαδικασια που θα ακολουθηθεί.

Πηγή: Ροδιακή

