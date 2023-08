Κόσμος

Φωτιά - Κύπρος: Αναζωπυρώσεις, εκκενώσεις και ευρωπαϊκή βοήθεια (εικόνες)

Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού. Η Ελλάδα αποστέλλει δύο αεροσκάφη

Εκτός ελέγχου συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στη Λεμεσό και οι κυπριακές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του ευρωπαϊκού μηχανισμού RescEU για την κατάσβεσή της ενώ βρίσκονται σε επαφή με το Ισραήλ, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα για να βοηθήσουν, όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, το μέτωπο κατευθύνεται προς Σπιτάλι και Απεσιά ενώ οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες δυνάμεις για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του ο κ. Κεττής ανέφερε ότι εργάζονται 11 πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 10 οχήματα από το Τμήμα Δασών και 3 προωθητές γαιών. Σημείωσε ότι στην κατάσβεση συνδράμουν και η Υπηρεσία Θήρας, η Επαρχιακή Διοίκηση, η Αστυνομία, το SupportCy και η Πολιτική Άμυνα. Σημαντική είναι και η συμβολή της Εθνικής Φρουράς σε όλα τα επίπεδα, ενώ επιστρατεύεται και το ιορδανικό ελικόπτερο MI 26.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώνονται τα χωριά Αψιού και Μαθικολώνη από την Πολιτική Άμυνα και την Αστυνομία. Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, το κυρίως μέτωπο βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Μαθικολώνη, Αψιού και Γεράσα και εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες όλων των δυνάμεων. Λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην επαρχία Λεμεσού, οι δρόμοι Παραμύθας - Γεράσας - Αγίας Ειρήνης και Παλώδιας - Καλού Χωριού, έκλεισαν για τα αυτοκίνητα. Η Αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμμένα και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Καλούνται επίσης να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών.

O Υπουργος Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος βρίσκεται σε επαφή με Ισραήλ, Λίβανο, Αίγυπτο και Ελλάδα για συνδρομή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επαρχία Λεμεσού, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν να περιοριστεί η πύρινη λαίλαπα.

Όπως αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ζητήθηκε ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού RescEU για ενίσχυση με εναέρια μέσα.

Στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος, και η Υπουργός Δικαιοσύνης κα Δημοσίας Τάξεως, Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου.

Η Ελλάδα αποστέλλει δύο Καναντέρ στην Κύπρο

Έπειτα από επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο και με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, η Ελλάδα θα αποστείλει αύριο το πρωί στην Κύπρο δύο αεροσκάφη τύπου Canadair προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην επαρχία Λεμεσού της Κύπρου.

