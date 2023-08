Αθλητικά

Καλλιτεχνική κολύμβηση - Εθνική: “Χάλκινα” τα κορίτσια της Ελλάδας (εικόνες)

Φινάλε στην εντυπωσιακή εμφάνιση με χάλκινο μετάλλιο από την Εθνική στο Ελεύθερο Ομαδικό

Με άλλη μια σπουδαία διάκριση ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την εξαιρετική της παρουσία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Νεανίδων, που διεξήχθη στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Το κορίτσια της Εθνικής Ελλάδας κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στον Τελικό του Ελεύθερου Ομαδικού, στο φινάλε των αγώνων, το βράδυ της Κυριακής (6/8). Έτσι, η Ελλάδα αναχωρεί απ’ το Φουντσάλ με τη συγκομιδή των τεσσάρων μεταλλίων, από τα οποία ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα.

Η ομάδα μας, με τις Δήμητρα Καρατζόγλου, Θάλεια Δαμπάλη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Μαρία Καραπαναγιώτου, Ελένη Φραγκάκη, Κρυσταλένια Γιαλαμά, Σοφία Ρηγάκου, Ιφιγένεια Κρομμυδάκη (αναπλ. Λυδία Παπαναστασίου, Ζωή Καράγγελου), εκτέλεσε υπέροχα το πρόγραμμά της και βαθμολογήθηκε με 251,2581 β.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία με 258,5435 β. και το ασημένιο η Ισπανία με 258,0521 β.

Φωτογραφίες: ΚΟΕ

