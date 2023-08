Αθλητικά

Σάκκαρη: Ήττα στον τελικό του Ουάσινγκτον Όπεν

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε πολλά αβίαστα λάθη σε κρίσιμα σημεία και δεν είχε σταθερότητα στο σερβίς της κάτι που πλήρωσε.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Κόκο Γκοφ και ηττήθηκε στον τελικό του Ουάσινγκτον Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε με 2-0 σετ (2-6, 3-6) από την ανώτερη στον σημερινό τελικό αντίπαλό της.

Η Σάκκαρη δεν κατάφερε να πιάσει τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ξεκίνησε στο πρώτο σετ νωθρά και η 19χρονη Αμερικανίδα προηγήθηκε με 3-0, κάνοντας break. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μείωσε σε 3-2 με δικό της break, αλλά η συνέχεια είχε πρωταγωνίστρια της Γκοφ που πήρε το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά με break και προηγήθηκε με 2-0, αλλά ισοφαρίστηκε από την Αμερικανίδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με νέο break προηγήθηκε 3-2, αλλά στην συνέχεια δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική και ηττήθηκε εντέλει με 6-3.

