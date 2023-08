Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Πόνσε έφτασε στην Ελλάδα και αποθεώθηκε (εικόνες)

Πάτησε Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Πόνσε εν μέσω αποθέωσης από "κιτρινόμαυρους" οπαδούς!

Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Κυριακής (6/8) το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Εζέκιελ Πόνσε, προκειμένου να ενσωματωθεί στους «κιτρινόμαυρους» και να θέσει εαυτόν στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα, ακόμη και για τον πρώτο αγώνα της «Ένωσης» με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ την Τρίτη (8/8) στην «OPAP Arena» για τον γ’ προκριματικό του Champions League.

Ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός αποθεώθηκε από φίλους της ΑΕΚ που έδωσαν το «παρών» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τονίζοντας: «Είμαι χαρούμενος, αισθάνομαι υπέροχα, ανυπομονούσα να έρθω δεν περνούσαν οι μέρες, αυτό που επιθυμώ είναι να δώσω το 100%».

Και συνέχισε λέγοντας: «Να κάνουμε μία ακόμη καλύτερη χρονιά σε σχέση με αυτή που είχαμε όταν ήμουν εδώ (σ.σ. 2018/19). Έχω μιλήσει με τον κ. Αλμέιδα, νιώθω έτοιμος να βοηθήσω όταν μου ζητηθεί. Να ακολουθήσουν οι ιατρικές εξετάσεις και η υπογραφή του συμβολαίου, αλλά είμαι έτοιμος όταν μου δοθεί το "ΟΚ".

Αυτό που μπορώ να πω στον κόσμο είναι πως αυτή την αγάπη και τον σεβασμό που νιώθω για την ομάδα θα προσπαθήσω να τα δείξω στο γήπεδο, ελπίζω να έχω την τύχη να σκοράρω. Από την πρώτη στιγμή νιώθω την αγάπη του κόσμου, δέχθηκα άπειρα μηνύματα, νιώθω τεράστια ευθύνη απέναντι στον κόσμο».

