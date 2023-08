Κόσμος

Νίγηρας: κλείνει ο εναέριος χώρος υπό τον φόβο διεθνούς επέμβασης

Οι στρατιωτικοί που ανέλαβαν με πραξικόπημα την ηγεσία στον Νίγηρα ανακοίνωσαν ότι κλείνει ο εναέριος χώρος του «μπροστά στην απειλή επέμβασης».

Οι στρατιωτικοί που κατέλαβαν την εξουσία στον Νίγηρα στα τέλη Ιουλίου ανακοίνωσαν χθες Κυριακή το κλείσιμο του εναέριου χώρου του μέχρι νεοτέρας, «μπροστά στην απειλή επέμβασης που συγκεκριμενοποιείται από γειτονικές χώρες».

«Μπροστά στην απειλή επέμβασης που συγκεκριμενοποιείται από γειτονικές χώρες, ο εναέριος χώρος του Νίγηρα κλείνει από σήμερα (...) μέχρι νεοτέρας», αναφέρει ανακοίνωση της στρατιωτικής χούντας που διαμηνύει πως «οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης του εναέριου χώρου» θα οδηγήσει σε «ενεργητική και ακαριαία αντίδραση».

Σε χωριστή ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συμβούλιο για τη Σωτηρία της Πατρίδας (ΕΣΣΠ, η χούντα) ανέφερε πως κατέγραψε ότι έχει γίνει «προκαταρκτική ανάπτυξη» στρατευμάτων στο πλαίσιο «της προετοιμασίας της επέμβασης» σε «δυο χώρες της κεντρικής Αφρικής», χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιες είναι αυτές.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως «κάθε κράτος που εμπλέκεται» στην προετοιμασία της επέμβασης θα θεωρεί «εμπόλεμο μέρος».

Τα χερσαία και αεροπορικά σύνορα του Νίγηρα με τις πέντε χώρες με τις οποίες γειτονεύει είχαν ανοίξει ξανά τη 2η Αυγούστου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά το κλείσιμό τους, όταν έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ.

Ο Νίγηρας γειτνιάζει με την Αλγερία, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Λιβύη, το Μαλί και το Τσαντ.

Το τελεσίγραφο που απηύθυνε την 30ή Ιουλίου η Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO) στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς, αξιώνοντας να αποκαταστήσουν στα καθήκοντά του τον πρόεδρο Μπαζούμ και απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση, εκπνέει τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα στη Νιαμέ· στις 02:00 ώρα Ελλάδας).