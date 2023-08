Κόσμος

Μεξικό: Γυμνά πτώματα εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο

Οι δράστες άφησαν απειλητικό μήνυμα μέσα στο όχημα. Τι "βλέπουν" οι Αρχές.

Τα άψυχα σώματα πέντε ανδρών, γυμνών, με σημάδια από χτυπήματα, βρέθηκαν μέσα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στην Τεκάτε, πόλη στο βορειοδυτικό Μεξικό που γειτονεύει με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από διερχόμενους προχθές Σάββατο.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κείτονταν πέντε πτώματα, γυμνά, που είχαν εμφανώς υποστεί «πολλαπλά χτυπήματα» κι έφεραν «σημάδια στραγγαλισμού», διευκρίνισαν οι αρχές.

Το αυτοκίνητο έφερε πινακίδες ΗΠΑ: έχουν εκδοθεί στην Καλιφόρνια. Κάτι όχι ασυνήθιστο στην περιοχή των συνόρων.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, οι δράστες άφησαν απειλητικό μήνυμα μέσα στο όχημα.

Η Τεκάτε απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από την Τιχουάνα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, μια από τις πόλεις που πλήττονται περισσότερο από τη βία των καρτέλ των ναρκωτικών.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί πάνω από 420.000 δολοφονίες, η πλειονότητα των οποίων αποδίδεται από τις αρχές σε εγκληματικές οργανώσεις, αφότου άρχισε ο αμφιλεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» το 2006, με την εμπλοκή του στρατού σε επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ.

