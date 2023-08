Life

Σπύρος Φωκάς: H νέα φωτογραφία από το νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολες ώρες για τον δημοφιλή ηθοποιό, που νοσηλεύτεται στην ΜΕΘ. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Η ανάρτηση της συζύγου του Λίλιαν Φωκά.

-

Ο Σπύρος Φωκάς νοσηλεύεται στην εντατική ιδιωτικής κλινικής Αθηνών μετά από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πολύ σοβαρή λοίμωξη στη χολή. Ο αγαπημένος ηθοποιός έπρεπε να μπει χειρουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί και αυτό το σοβαρό πρόβλημα, προτού επεκταθεί και σε άλλα ζωτικά όργανα.

«Είμαστε σε καλά χέρια. Ευτυχώς!!!!!!! Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι… Ο Σπύρος μου. Ο Σπύρος όλων. Είναι Αετός. Στο πέταγμα του σκορπά καλοσύνη υπομονή αγάπη χαμόγελα. Εγώ δε φοβάμαι το χάρο. Μόνο τον τραγουδώ. Είπε», έγραψε πριν από μερικά 24ωρα στα social media η σύζυγός του, Λίλιαν Φωκά.

Στη νέα της ανάρτηση σήμερα Κυριακή 6 Αυγούστου 2023, η Λίλιαν Φωκά δημοσίευσε φωτογραφία που προδίδει πως ο ηθοποιός βγήκε από την μονάδα εντατικής, ενώ δέχεται τις πρώτες επισκέψεις στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

«Κουμπάρος και σκηνοθέτης της τελευταίας παράστασης του Σπύρου. “Τα παιδιά του Πατρός” χέρι -χέρι», έγραψε η Λίλιαν Φωκά για την επίσκεψη του Στέφανου Κακαβούλη στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίγηρας: κλείνει ο εναέριος χώρος υπό τον φόβο διεθνούς επέμβασης

Φωτιές - Δευτέρα: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν (χάρτης)

Ναύπλιο - Τροχαίο: τραυματίες σε σύγκρουση αυτοκινήτου με βαν (εικόνες)