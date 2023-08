Κοινωνία

Τροχαίο - Μαραθώνος: Σύγκρουση οχημάτων με εγκλωβισμό (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο... με το καλημέρα στην Λεωφόρο Μαραθώνος. Στο σημείο ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Λεωφόρο Μαραθώνος, κοντά στην περιοχή της Σταμάτας.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του αυτοκινήτου της.

Τρία οχήματα με δέκα πυροσβέστες έφθασαν άμεσα στο σημείο και ύστερα από μεγάλη επιχείρηση κατάφεραν να βγάλουν τη γυναίκα από το ΙΧ και να την παραδώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της όταν απεγκλωβίστηκε, ενώ τόσο η ίδια, όσο και ακόμα μία γυναίκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.





