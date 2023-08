Κόσμος

Φωτιά στην Κύπρο: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο - Το “ευχαριστώ” στην Ελλάδα

Σε ύφεση η φωτιά στην Λεμεσό, αν και υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Η Ελλάδα στέλενει δύο Canadair.

Συνεχίζει να καίει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση αν και ακόμα υπάρχουν ενεργά μέτωπα.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη στην περιοχή Φασούλας – Αψιού, ενώ όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Κύπρου, Ανδρέας Κεττής, η πυρκαγιά έχει χωριστεί σε δύο τομείς, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις δημιουργούσαν εγκαταστάσεις σωλήνων σε δύσβατες περιοχές.

πυρκαγιά επί του παρόντος είναι σε ύφεση. Αναμένονται νωρίς το απόγευμα ανέμοι στην περιοχή και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι υπαρκτός. Από νωρις το πρωι βρίσκεται στην πυρκαγιά κι η Υπουργός Δ.Δ.Τ — Andreas Kettis (@akettis) August 7, 2023

Η φωτιά ξέσπασε στην ημιορεινή επαρχία Λεμεσού, μετά από αναζωπύρωση της προχθεσινής φωτιάς στην Άλασσα. Οι πύρινες γλώσσες εξαπλώθηκαν μέσα σε λίγη ώρα και περικύκλωσαν τις κοινότητες Απαισιά, Παραμύθα, Σπιτάλι, Γεράσα, Αψιού και Μαθικολώνη.

Σημειώνεται πως την Κυριακή εκκενώθηκαν προληπτικά περιοχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί και σπίτια.

Το "ευχαριστώ" του ΥΠΕΞ στην Ελλάδα

Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Υπουργό κ.Γ.Γεραπετρίτη για την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή δυο αεροσκαφών τύπου Canadair που θα συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επαρχία Λεμεσού, σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter o υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος.

Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Υπουργό κ.Γ.Γεραπετρίτη για την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή δυο αεροσκαφών τύπου Canadair που θα συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επαρχία Λεμεσού.@GreeceMFA

— Constantinos Kombos (@ckombos) August 7, 2023

