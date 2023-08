Πολιτισμός

Φωτιά στην Ρόδο: Η ζωγραφιά... δώρο ενός κοριτσιού στους Σλοβάκους πυροσβέστες (εικόνες)

Συγκινεί η μικρή Ροδίτισσα. «Σας ευχαριστώ που βάλατε τα δυνατά σας στις φωτιές»,

«Σας ευχαριστώ που βάλατε τα δυνατά σας στις φωτιές», γράφει η ζωγραφιά που χάρισε ένα κορίτσι από τη Ρόδο στην αποστολή των Σλοβάκων πυροσβεστών που βρέθηκαν πρόσφατα στο νησί για να ριχτούν στη μάχη της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών.

Το κοριτσάκι μαζί με τη μητέρα του πλησίασε τον αναπληρωτή επικεφαλής της αποστολής, Jozef Husek την ώρα που εφοδίαζαν ένα πυροσβεστικό όχημα με νερό και του προσέφερε τη ζωγραφιά εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που έπληξαν τη Ρόδο. «Γεμίζαμε ένα άλλο όχημα με νερό από μία πηγή που ήταν αρκετά μακριά. Το νεαρό κορίτσι μαζί με τη μαμά της μας πλησίασε και μας έδωσε αυτή την όμορφη εικόνα. Το κορίτσι μας είπε, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε για εμάς. Το εκτιμούμε τόσο πολύ αυτό» περιγράφει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Jozef Husek από τη μονάδα επίγειας δασοπυρόσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Σλοβακίας.

«Το δώρο αυτό θα κρεμαστεί στον τοίχο του πυροσβεστικού μας σταθμού και θα μας θυμίζει πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση για τους κατοίκους της Ρόδου. Είμαστε χαρούμενοι που βοηθάμε τους Έλληνες πυροσβέστες και τον ελληνικό λαό μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε πυροσβέστη για την καλή δουλειά και συνεργασία και να ευχηθώ να παραμείνουν ασφαλείς και να προσέχουν», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από τις 21 έως τις 28 Ιουλίου 31 Σλοβάκοι πυροσβέστες μαζί με 15 οχήματα βρέθηκαν στη Ρόδο μετά από αίτημα της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για εναέρια συνδρομή αλλά και για την αποστολή πεζοπόρων τμημάτων και πυροσβεστικών οχημάτων ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που έπλητταν τη χώρα.

Οι Σλοβάκοι πυροσβέστες δεν είναι η πρώτη φορά που συνδράμουν την Ελλάδα καθώς είχαν συμμετάσχει στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Βόρεια Εύβοια το 2021.

«Οι πυρκαγιές στην Ελλάδα είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτές στη Σλοβακία. Είχαμε ήδη εμπειρία από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα το 2021 στην Εύβοια. Αλλά η πυρκαγιά στη Ρόδο ήταν λίγο διαφορετική. Η κατάσταση ήταν κακή από την αρχή, όταν φτάσαμε δηλαδή στη Ρόδο, εξαιτίας των δυνατών ανέμων που έπνεαν όλη την ώρα με αποτέλεσμα η φωτιά να πηδάει από τον έναν λόφο στον άλλον αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν κάθε μέρα», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Ρόδο συνεργάστηκαν με τους Έλληνες συναδέλφους τους βοηθώντας τους μεταξύ άλλων, να εφοδιάζουν με νερό τα οχήματά τους καθώς μαζί τους είχαν ένα ειδικό όχημα. «Είχαμε μαζί μας ένα ειδικό όχημα που χωράει 21.000 λίτρα νερού, το θηρίο, όπως το αποκαλούμε, καθώς κι άλλο ένα που χωράει 9.000 λίτρα νερού. Εμείς μεταφέραμε νερό κοντά στη φωτιά για άλλα οχήματα. Εάν ο κρουνός δεν ήταν σε καλή κατάσταση (κακή πίεση), χρησιμοποιούσαμε για πηγή νερού τις πισίνες των ξενοδοχείων καθώς διαθέτουμε ειδικές αντλίες για την άντληση νερού από διάφορες πηγές», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην Αρχαία Ολυμπία από την 1η Αυγούστου 20 Σλοβάκοι πυροσβέστες

Στην Αρχαία Ολυμπία έχουν εγκατασταθεί από την 1η Αυγούστου, 20 Σλοβάκοι πυροσβέστες στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών που υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας τίμησε με την ανάθεση του πολιτικού προγράμματος προ-εγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών το καλοκαίρι του 2022. Πρόκειται για μια προληπτική ενέργεια που το νεοσύστατο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αγκάλιασε και υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία του. Σε αυτή την κατεύθυνση, δύο επιπλέον χώρες, Γαλλία και Πορτογαλία φιλοξενούν Ευρωπαίους συναδέλφους που συνολικά ανέρχονται σε 500, από 11 κράτη μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Συντονιστής συνδέσμων αξιωματικών ξένων αποστολών, Βασίλης Μπίκας.

«Στην ήδη μεγάλη αξία του προγράμματος που ήρθε προληπτικά να μηδενίσει την απόσταση και τον χρόνο ανταπόκρισης στις φυσικές καταστροφές, θα προσέθετα: "εάν είναι μια φορά ωφέλιμο να συνεπιχειρείς με συναδέλφους είναι ιδανική συνθήκη να συνεπιχειρείς με συνεργάτες και φίλους ταυτόχρονα"», τονίζει ο κ. Μπίκας.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες από έξι χώρες (Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Μάλτα) που βρίσκονται στην Ελλάδα για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.

