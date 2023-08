Πολιτική

Ελληνοτουρκικά – Φιντάν: Αισιοδοξία για εξεύρεση λύσης

Μεγάλη ευκαιρία επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε ο Χακάν Φιντάν, κατά την έναρξη της 14ης Συνόδου των Τούρκων Πρέσβεων στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι "θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με προσοχή. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα. Αναμένουμε την ίδια ειλικρίνεια από την Ελλάδα στο Αιγαίο".

Για το Κυπριακό, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε πως "η στάση μας στο εθνικό μας θέμα, την Κύπρο, είναι ξεκάθαρη", ενώ αναφορικά με το παλαιστινιακό, είπε πως "η λύση στην Παλαιστίνη πρέπει να είναι λύση δύο κρατών. Θα αντιταχθούμε σε κάθε ενέργεια που υπονομεύει αυτό το όραμα".

Ο κ. Φιντάν τόνισε ότι "θα θέλαμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να είναι παγκόσμιος παράγοντας. Η διαδικασία πρέπει να αναζωογονηθεί με την πλήρη ένταξη".

