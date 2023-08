Πολιτική

Δένδιας - Γκάλαντ: Η ατζέντα της συνάντησής του

Επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο Ισραήλ με τον «Γαλάζιο Συνασπισμό» σε πρώτο πλάνο

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα 7 Αυγούστου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Εγκάρδια υποδοχή από τον Ισραηλινό ομόλογό μου, Γιοάβ Γκάλαντ, στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ».

«Θα συζητήσουμε για την εμβάθυνση της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ και τη συνεργασία μας για την προώθηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας», υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Δένδιας: Στενή συνεργασία με το Ισραήλ και στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης για την αμυντική βιομηχανία

Τη δέσμευση της Ελλάδας να «εμπλουτίσει την αμυντική βιομηχανική συνεργασία» με το Ισραήλ «με κοινό όφελος για τις κοινωνίες και τις οικονομίες των δύο χωρών» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε, σήμερα, στο Τελ Αβίβ, με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γιοάβ Γκάλαντ.

«Θα συνεργαστούμε πολύ στενά με το Ισραήλ στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει «να δημιουργήσει ένα παρεμφερές οικοσύστημα με αυτό του Ισραήλ» με τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων, του υπουργείου και των εταιρειών.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν αναπτύξει «μία στρατηγική σχέση» που βασίζεται στη «φιλία, το κοινό όραμα και τον στόχο για ένα ασφαλές περιβάλλον ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή μας».

«Σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε τον κοινό μας στόχο και την επιθυμία να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τη στρατηγική αμυντική μας συνεργασία», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Οι αμυντικοί δεσμοί», συνέχισε, «ανάμεσα στις χώρες μας έχουν ισχυροποιηθεί μέσω κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και μέσω ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών».

Ο κ. Δένδιας είπε ότι κατά τη συνάντηση με τον κ. Γκάλαντ συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα «είναι εναντίον σε κάθε προσπάθεια αλλαγής συνόρων μέσω της χρήσης βίας και λογίζει τον επιθετικό αναθεωρητισμό ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας». Επίσης, επανέλαβε ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Από την πλευρά του, ο κ. Γκάλαντ αναφέρθηκε «στους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας» ανάμεσα στις δύο χώρες και επεσήμανε ότι «Ισραήλ και Ελλάδα ενώνουν τα χέρια εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

«Η αμυντική συνεργασία μας αγγίζει πολλούς τομείς» συμπλήρωσε υπογραμμίζοντας πως «την αμυντική βιομηχανική συνεργασία μας συνεισφέρουμε όχι μόνο στην ασφάλεια αλλά και στις οικονομίες των δύο χωρών».

Δεν παρέλειψε, δε, να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων του Καναντέρ που κατέπεσε στην Εύβοια.





