Λάρισα: προφυλακιστέος ο 52χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της αστυνομικού

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 52χρονος στην Λάρισα για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του. Τι είχε δηλώσει νωρίτερα στην απολογία του.

-

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 52χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη 43χρονη αστυνομικό στη Λάρισα, ενώ κατά την απολογία του, δήλωσε μετανιωμένος.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε περάσει την πόρτα του εισαγγελέα και κατα τη διάρκεια της απολογίας του σύμφωνα με πληροφορίες είπε μεταξύ άλλων: "Είμαι απαράδεκτος για αυτό που έκανα, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ τον πόνο και τη ζημιά που προκαλούσα, το αντιλήφθηκα τρεις μέρες που βρίσκομαι στα κρατητήρια, θύμωσα και θόλωσα".

Όσο περίμενε να μπει στο ανακριτικό γραφείο, μία γνωστή του ζευγαριού, του επιτέθηκε φραστικά, λέγοντας χαρακτηριστικά, "εάν δεν την αγάπησες γιατί δεν σκέφτηκες τα δύο σας κορίτσια;"

Την υπεράσπιση του εκτός από τους δύο δικηγόρους της Λάρισας έχει αναλάβει και ο Αλέξης Κούγιας ο οποίος ζήτησε νέα αναβολή, για να είναι και ο ίδιος παρών στην ανάκριση, καθώς λόγω άλλης υπόθεσης βρίσκεται στη Σάμο, το αίτημα του όμως δεν έγινε δεκτό με τον γνωστό ποινικολόγο να κάνει λόγο για μεροληπτική προανακριτική διαδικασία, από τους συναδέλφους της αστυνομικού, ενώ παράλληλα υποστηρίζει, πως δεν έχει κατασχεθεί και το κινητό τηλέφωνο του θύματος και ότι η απολογία του κατηγορουμένου ξεκίνησε χωρίς να έχει παραδοθεί το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Η αστυνομικός συνεχίζει να νοσηλεύεται με ρήξη σπλήνας και νεφρού και σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι, στα πλευρά και την κοιλιά. «Η υγεία της είναι σε καλή κατάσταση, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της, παρακολουθείται από τους γιατρούς και από τους ειδικούς ψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο και στηρίζουν και την ίδια και τα δύο ανήλικα παιδιά της» τόνισε στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες πρέπει να μιλούν, δεν πρέπει να φοβούνται να μιλούν στην ΕΛΑΣ για να αποφύγουν τα χειρότερα, για να προστατεύσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την ίδια τους τη ζωή.

