Φωτιές - ΕΕΣ: Δωρεά υπερσύγχρονων οχημάτων στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα (εικόνες)

Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που εκπονεί ο Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση.

Την Παρασκευή (4/8) πραγματοποιήθηκε η παράδοση τριών καινουργή οχημάτων αντιμετώπισης πυρκαγιών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ), τα οποία παραχωρήθηκαν στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα στο πλαίσιο ενίσχυσης και θωράκισης των Δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018. Στην παράδοση των οχημάτων παρευρέθη ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς και ο Δήμαρχος Μαραθώνα, κ. Στέργιος Τσίρκας.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ, έχοντας γίνει αποδέκτης της συγκινητικής ανταπόκρισης του Ελληνικού λαού για ενίσχυση των περιοχών και των κατοίκων που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από τις φονικές πυρκαγιές του 2018, αποφάσισε να αγοράσει και να δωρίσει δύο (2) υδροφόρες χωρητικότητας 10 τόνων νερού με ενισχυμένες αντλίες πυροσβεστικού τύπου και δυνατότητα εκτόξευσης νερού άνω των 30 μέτρων απόσταση. Επίσης στον Δήμο Ραφήνας –Πικερμίου, εκτός της υδροφόρας, εδόθη επίσης ένα (1) μεγάλων δυνατοτήτων γερανοφόρο κοπτικό όχημα με ειδική αρπάγη. Τα συγκεκριμένα οχήματα, μάρκας «FORD», είναι τελευταίου τύπου και θεωρούνται από τα πλέον σύγχ ρονα και ικανά να ανταποκριθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε έκτακτες ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον.

Οι Δήμαρχοι Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα, κ. Μπουρνούς και κ. Τσίρκας, ευχαρίστησαν θερμά τον Προέδρο του Ε.Ε.Σ. για τη σημαντική αυτή ενίσχυση, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες χρήζουν πολλών συγχαρητηρίων, τονίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσουν να στέκονται και οι ίδιοι αρωγοί στο πολυσχιδές ανθρωπιστικό έργο του Ε.Ε.Σ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που εκπονεί ο Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση.

