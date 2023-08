Κοινωνία

Φωτιά στον Κουβαρά

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14.01 και έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν σήμερα από φωτιές

Πολύ υψηλός κίνδυνος να ξεσπάσει φωτιά (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για 11 περιφέρειες για την Δευτέρα 7 Αυγούστου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον χάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά για τις εξής περιοχές:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Αργολίδα

Κορινθία

Μεσσηνία

περιοχές σε Φωκίδα

περιοχές σε Αχαΐα και Λακωνία

Χανιά

Ρέθυμνο