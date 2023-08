Οικονομία

ΕΦΚΑ: Επίσκεψη Γεωργιάδη στο υποκατάστημα της Ρόδου

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξήρε τη δουλειά που γίνεται στον ΕΦΚΑ Ρόδου και δήλωσε εντυπωσιασμένος.

Το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στη Ρόδο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 'Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος βρίσκεται στην Ρόδο για διακοπές, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στήριξης του νησιού μετά την καταστροφή που υπέστη από τις πυρκαγιές.

Συνοδευόμενος από τους βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνο Κόνσολα, Βασίλη Υψηλάντη και Μίκα Ιατρίδη, ο υπουργός Εργασίας συναντήθηκε με τον διευθυντή του ΕΦΚΑ Ρόδου Νίκο Κωνσταντινίδη καθώς επίσης και με αρκετούς υπαλλήλους του υποκαταστήματος με τους οποίους είχε συζήτηση για αρκετή ώρα.

Ο υπουργός εξήρε τη δουλειά που γίνεται στον ΕΦΚΑ Ρόδου και δήλωσε εντυπωσιασμένος. Στη σύντομη δήλωσή του, αρχικά, ο κ Γεωργιάδης θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του στο νησί λέγοντας: «Συνιστώ σε όλους τους Έλληνες να προτιμήσουν αυτό το πανέμορφο νησί και να το ενισχύσουν για τη μεγάλη καταστροφή που έπαθε». Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Θεώρησα καθήκον μου να επισκεφθώ τον ΕΦΚΑ, να ενημερωθώ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από τον διευθυντή κ. Νίκο Κωνσταντινίδη και τους ίδιους του εργαζόμενους. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί το ΙΚΑ Ρόδου είναι από τα καλύτερα της χώρας, «τρέχει» γρήγορα την έκδοση των συντάξεων, κάτι που με εντυπωσίασε».

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ενώ πρόκειται να συναντηθεί και με εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

