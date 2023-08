Αθλητικά

Champions League: Οι αντίπαλοι για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στα play off

Ποιες θα είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων - αν προκριθούν στον επόμενο γύρο – για να μπουν στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League.

Η πρωταθλήτρια Βελγίου, Αντβέρπ θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, στα play offs του Champions League, σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια Ελλάδας, αποκλείσει στον Γ` προκριματικό γύρο την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Παράλληλα, σε περίπτωση πρόκρισης επί της Μαρσέιγ, για την ίδια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει ένα «εισιτήριο» για τους «χρυσοφόρους» ομίλους, με αντίπαλο την ομάδα που θα περάσει από το «ζευγάρι» Μπράγκα (Πορτογαλία)-Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία).

Οι πρώτες αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 22-23 Αυγούστου και οι αγώνες ρεβάνς στις 29-30/8. Οι έξι ομάδες που θα επικρατήσουν στα πλέι οφ συμπληρώνουν το… παζλ της φάσης των ομίλων του Champions League, όπου έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους άλλες 26 ομάδες.

