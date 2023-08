Κόσμος

Τουρκία: έκρηξη με πολλούς τραυματίες

Πού πέφτουν οι υποψίες των αρχών σχετικά με την έκρηξη η οποία αναστάτωσε τις εγκαταστάσεις του Τουρκικού Οργανισμού Σιτηρών.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα κοντά σε μια σιταποθήκη στο λιμάνι Ντεριντζέ στην επαρχία Κοτζάελι στη δυτική Τουρκία, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σεντάρ Γιαβούζ, αναγγέλλοντας την έναρξη έρευνας για τα αίτια της έκρηξης. Η έκρηξη συνέβη στις 14:40 κοντά στα σιλό του Τουρκικού Οργανισμού Σιτηρών (TMO), τόνισε ο κυβερνήτης.

«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι μια έκρηξη σημειώθηκε λόγω συμπίεσης σκόνης σίτου κατά τη μεταφορά σίτου από ένα πλοίο στο σιλό», είπε ο Γιαβούζ. «Όπως μας είπαν είναι τεχνικά πιθανό να συμβεί μια έκρηξη λόγω συμπίεσης σκόνης σίτου, αλλά ερευνούμε κάθε πιθανή αιτία», συμπλήρωσε.

Παράλληλα τόνισε πως δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι κανένα πλοίο δεν υπέστη ζημιές από την έκρηξη.







